Eni: accord avec Technip Energies sur le recyclage plastique

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société chimique, Versalis, a signé un accord avec Technip Energies afin de développer une plateforme technologique pour le recyclage chimique avancé des déchets plastiques, en utilisant les technologies de purification Hoop® de Versalis et Pure.rOilTM et Pure.rGasTM de Technip Energies.



Ce projet vise à créer une boucle de recyclage du plastique théoriquement sans fin, produisant de nouveaux polymères vierges adaptés à toutes les applications et identiques aux polymères issus de matières premières fossiles.



Versalis apportera sa technologie Hoop®, un procédé de pyrolyse qui permet la valorisation de déchets plastiques mélangés tandis que Technip Energies apportera son expertise en conception de fours à éthylène et de vapocraqueurs.



Les technologies intégrées de Versalis et Technip Energies contribueront à soutenir une économie circulaire en réduisant l'empreinte carbone globale dans la chaîne de valeur des polymères.





