Eni : accord avec Saipem sur la décarbonation en Italie

(CercleFinance.com) - Eni et Saipem ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) pour identifier et concevoir des projets de décarbonation en Italie. Les entreprises ont l'intention d'identifier les possibilités de collaboration dans le secteur du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) du CO2 produit par les districts industriels du territoire italien. L'objectif est de contribuer au processus de décarbonation de l'ensemble des chaînes de production afin 'de lutter contre le changement climatique et atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 aux niveaux national, européen et mondial', indique Eni.

Valeurs associées ENI MIL +1.38%