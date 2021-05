Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : accord avec Progressive Energy pour le projet HyNet Cercle Finance • 27/05/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec Progressive Energy Limited autour du captage et du stockage du carbone (CSC) dans le cadre du projet HyNet North West (Grande-Bretagne). En vertu de cet accord, Eni développera et exploitera à la fois le transport et le stockage onshore et offshore du CO2, tandis que Progressive Energy dirigera et coordonnera les aspects captage et hydrogène du projet. HyNet est présenté comme un projet d'importance nationale, contribuant à la transition vers les carburants propres tout en générant de nouveaux emplois verts dans le nord-ouest de l'Angleterre et le nord du Pays de Galles, indique Eni. 'HyNet transformera l'un des districts industriels les plus énergivores du Royaume-Uni en premier cluster industriel à faible émission de carbone au monde', prévient Philip Hemmens, responsable de la gestion de la région Europe du Nord chez Eni.

