Eni : accord avec PayPal pour les paiements des clients

(CercleFinance.com) - Eni annonce un accord avec PayPal afin de permettre aux clients d'Eni gas e luce de choisir PayPal comme méthode de paiement numérique alternative et de payer leurs factures de manière simple, facile et sécurisée. Cette collaboration vise à améliorer encore l'expérience des clients italiens qui ont de plus en plus adopté de nouvelles solutions numériques au cours des deux dernières années, en particulier dans le domaine des services publics. ' À partir d'aujourd'hui, il sera possible pour les clients d'Eni gas e luce d'effectuer facilement des paiements de factures, grâce à un processus intuitif qui ressemble à un achat en ligne en cliquant sur PayPal comme mode de paiement et en complétant la transaction en toute sécurité ', résume Eni.

