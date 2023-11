Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord avec Open Energy Platform autour des flux de gaz information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec la société suisse Open Energy Platform AG (Open EP) afin de garantir le flux de gaz vers la Suisse et l'Italie en cas d'interruptions ou de réductions significatives des flux en provenance d'Allemagne.



Selon Eni, l'accord favorisera l'utilisation efficace de l'infrastructure de transport Swiss Transitgas pour les flux de gaz de la France vers l'Italie via la Suisse afin de soutenir la sécurité de l'approvisionnement suisse.



L'accord entrera en vigueur du 2 décembre 2023 au 30 septembre 2024. Pendant cette période, les autorités suisses n'adopteront aucune mesure restrictive sur les droits d'Eni au transport de gaz à travers la Suisse.





Valeurs associées ENI MIL +0.81%