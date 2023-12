Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord avec le ministère italien de la Défense information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un protocole d'accord avec le ministère de la Défense italien afin de renforcer la collaboration stratégique en matière de sécurité et d'évaluation des risques.



L'idée est de partager expertise et informations pouvant compléter les connaissances mutuelles acquises par les deux parties dans les différents domaines géopolitiques d'intérêt commun.



Le protocole d'accord fait référence à des scénarios liés à la protection des infrastructures et des zones d'importance stratégique pour l'intérêt national, aux activités conjointes de soutien aux communautés locales et à la promotion de l'innovation en mettant l'accent sur les nouvelles technologies ainsi que sur les aspects organisationnels, éducatifs et de formation.



' Ce partenariat représente un engagement commun en faveur de la défense nationale et du bien-être des communautés locales. Notre objectif est de construire un avenir sûr et innovant pour l'Italie', résume le ministre de la Défense, Guido Crosetto.





