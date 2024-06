Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: accord avec FS Italiane Group autour de l'énergie information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé une lettre d'intention avec le FS Italiane Group dans le but de développer des initiatives conjointes visant à accélérer la transition énergétique vers de nouvelles sources d'énergie.



La collaboration entre les deux groupes industriels consistera à identifier de nouvelles opportunités dans les secteurs du transport, de l'énergie et des matériaux à travers des études de faisabilité, des analyses et l'expérimentation de solutions technologiques innovantes.



Pour rappel, depuis juillet 2023, le groupe FS et Eni expérimentent l'utilisation de biocarburant HVO pur comme substitut au diesel, en utilisant la dernière génération de trains hybrides Trenitalia Blues en service en Calabre.



HVOlution, le biocarburant d'Enilive dérivé de sources renouvelables (conforme à la directive européenne RED II), peut contribuer à une réduction allant jusqu'à 80 % des émissions d'équivalent CO2 (calculées tout au long de la chaîne de valeur du produit, en fonction de la matière première utilisée, par rapport à le mélange fossile de référence).





Valeurs associées ENI 14,24 EUR MIL +0,82%