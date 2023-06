Eni: accord avec Azimut|Benetti Group autour de biocarburant information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que Azimut|Benetti Group et Eni Sustainable Mobility ont signé un accord pour la fourniture et l'utilisation de HVOlution, le biocarburant d'Eni produit à partir de matières premières 100% renouvelables.



HVOlution est produit dans les bioraffineries de Venise et Gela d'Eni Sustainable Mobility à partir de déchets de matières premières et de résidus végétaux, ou d'huiles générées à partir de cultures qui ne concurrencent pas la chaîne alimentaire.



Intégrant l'ensemble de la chaîne logistique et de production, HVOlution permet de réduire jusqu'à 90 % les émissions par rapport au mélange fossile de référence, souligne Eni.



À partir de l'été 2023, Azimut|Benetti Group introduira HVOlution pour remplacer le carburant fossile actuellement utilisé par les marques Azimut et Benetti pour les tests techniques de nouveaux yachts, les essais en mer et la manipulation de prototypes.



La collaboration entre Azimut|Benetti Group et Eni Sustainable Mobility sera lancée début juin.