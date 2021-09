Eni : accord avec ADR pour un transport aérien plus vert

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature 'd'un accord stratégique' avec Aeroporti di Roma (ADR) afin de promouvoir les initiatives de décarbonation du secteur aérien et d'accélérer la transition écologique des aéroports.

Eni produit déjà du biocarburant à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO) dans ses bioraffineries de Venise et Gela depuis 2014 et peut aussi produire des carburants d'aviation durables (SAF) à partir de déchets et de matières premières végétales en utilisant la même technologie.

L'accord avec ADR prévoit d'ailleurs l'introduction de carburants durables pour l'aviation (SAF) et pour l'assistance en escale (HVO) au cours des prochains mois.

Un programme commun de développement de services de mobilité et de distribution durables aux clients finaux sera également mis en place, ainsi que des projets d'intégration énergétique en ligne avec les modèles de transition et de digitalisation les plus avancés.