Eni: accord autour du carburant durable avec Ryanair

(CercleFinance.com) - Ryanair et Enilive, une société directement contrôlée par Eni qui détient 100 % de son capital, ont annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention pour la fourniture à long terme de carburant d'aviation durable (SAF) à Ryanair dans certains aéroports italiens.



Cet accord avec Enilive permettrait à Ryanair d'accéder à jusqu'à 100 000 tonnes de SAF entre 2025 et 2030 (l'équivalent de 20 000 vols Milan-Dublin).



Le SAF est une solution concrète pour contribuer à la décarbonation de l'aviation dans les décennies à venir, mais ne représente actuellement qu'une petite fraction de la consommation actuelle de carburant dans le monde.



Dans ses bioraffineries en Italie, Enilive traite principalement des déchets de matières premières, tels que des huiles de cuisson usagées, des graisses animales et des résidus de l'industrie agroalimentaire, pour produire Eni Biojet, un SAF contenant 100 % de composants biogéniques et pouvant être mélangé avec du carburéacteur conventionnel jusqu'à 50 %.





