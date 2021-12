Eni: accord autour des réseaux de recharge électrique information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 15:05

(CercleFinance.com) - Eni, Enel X et Be Charge - une filiale d'Eni gas e luce - ont signé des accords d'inter-opérabilité de leurs réseaux et infrastructures de recharge, annonce Eni aujourd'hui.



Concrètement, ce partenariat permettra aux clients d'accéder au service facilement depuis leur smartphone via les applications Enel X, BeCharge et Eni Live, et ainsi de recharger indifféremment sur les réseaux Enel X et BeCharge.



Par conséquent, les conducteurs de véhicules électriques pourront faire le plein d'énergie dans leur véhicule dans toute l'Italie en utilisant l'infrastructure des trois sociétés, soit environ 20 000 points de recharge électrique.