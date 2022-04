Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord au Vietnam autour d'initiatives durables information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa filiale Eni Vietnam, a signé un protocole d'accord avec le gouvernement provincial vietnamien de Quang Tri afin d'évaluer les initiatives potentielles de REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), c'est-à-dire les moyens de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre induites par la dégradation et la destruction des forêts.



Les parties étudieront également les opportunités de solutions climatiques naturelles (NCS) pour la génération de crédits carbone dans le région - comme la conservation des zones humides et des écosystèmes côtiers (par exemple les mangroves).



Enfin, dans le cadre d'une approche agroforestière intégrée, les parties identifieront les opportunités de valorisation des résidus agricoles et les pratiques de gestion durable des terres en agriculture.



Eni assure que le protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.







Valeurs associées ENI MIL -1.42%