Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : a pris une décision finale d'investissement au Nigeria Cercle Finance • 27/12/2019 à 14:56









(CercleFinance.com) - Eni annonce ce vendredi avoir pris une décision finale d'investissement, concernant un projet d'expansion d'une usine au Nigeria, afin d'augmenter sa production de gaz naturel liquéfié. Ce projet entraînera une production supplémentaire de GNL à partir d'un nouveau train de liquéfaction et permettra le désengorgement des trains existants, faisant de l'installation (en exploitation depuis 1999) l'un des hubs de gaz GNL les plus importants au monde. Cette opération, dont le nouveau pan de production devrait commencer en 2024, portera la capacité de production annuelle à plus de 30 millions de tonnes par an, à comparer aux 22,5 millions de tonnes actuelles. Eni détient 10,4% du projet. Les autres partenaires sont la compagnie pétrolière d'État nigériane NNPC (49%), Shell (25,6%) et Total (15%).

Valeurs associées ENI MIL +0.06%