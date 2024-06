Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: a finalisé la vente de 10% du capital de Saipem information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir finalisé avec succès la vente de 10 % du capital social de Saipem au prix de 1,970 euro par action, pour un total d'environ 393 millions d'euros. Le règlement de la transaction interviendra le 14 juin.



Eni avait annoncé hier la vente, par le biais d'une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres, de 199 556 000 actions ordinaires de Saipem représentant environ 10 % du capital social.



A l'issue du placement, réalisé par le biais d'un livre d'ordres accéléré destiné aux investisseurs institutionnels, Eni détient 422 920 192 actions de Saipem, représentant environ 21,19% du capital social de cette dernière, dont 249 504 583 actions (environ 12,50% du capital social) sont couvertes par le pacte d'actionnaires avec CDP Equity.



Eni a convenu avec les Teneurs de livre associés de ne pas vendre d'actions supplémentaires de Saipem sur le marché pendant une période de 180 jours.





