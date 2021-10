Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : a évoqué ses projets avec les autorités ivoiriennes information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé ce week-end qu'une rencontre entre son directeur général, Claudio Descalzi, et le président ivoirien Alassane Ouattara avait permis de discuter des projets de développement de la société dans le pays, notamment après la gigantesque découverte d'un gisement offshore, baptisé Baleine 1-X. Estimé à 2 milliards de barils de pétrole et 2400 milliards de pieds cubes de gaz associé, Baleine 1-X contribuera à la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Les deux responsables ont évoqué un projet de développement à zéro carbone net, complétant le pétrole et le gaz par des énergies renouvelables et d'autres initiatives de décarbonisation telles que les programmes UN REDD + pour la protection des forêts primaires et de la biodiversité. Les deux hommes ont aussi discuté de mesures visant à faciliter la participation des populations et des entreprises locales aux activités industrielles d'Eni.

