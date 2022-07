Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: 7,08 milliards d'euros de bénéfice net au S1 2022 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 10:55

(CercleFinance.com) - Enie vient de publier ses résultats au deuxième trimestre 2022. L'EBIT ajusté du Groupe est de 5,84 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport au trimestre précédent et a plus que doublé par rapport à l'année précédente.



Le bénéfice net ajusté du Groupe au deuxième trimestre s'est élevé à 3,81 milliards d'euros (7,08 milliards d'euros au premier semestre 2022), soit une amélioration de 2,9 milliards d'euros par rapport à l'année précédente (augmentation de 5,9 milliards d'euros au premier semestre).



Au deuxième trimestre 2022, le flux de trésorerie ajusté du Groupe avant le fonds de roulement au coût de remplacement s'est élevé à 5,19 milliards d'euros. Au premier semestre 2022, il a atteint 10,80 milliards d'euros.



L'endettement net ex IFRS 16 au 30 juin 2022 s'élève à 7,9 milliards d'euros, en baisse de 1,1 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2021, et le levier du Groupe s'établit à 0,15 contre 0,20 au 31 décembre 2021.



Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a déclaré : 'Avec un flux de trésorerie ajusté de 10,8 milliards d'euros, nous sommes en mesure de couvrir nos investissements organiques de 3,4 milliards d'euros et notre politique de distribution pour l'ensemble de l'année. Sur la base de ces résultats robustes et de nos perspectives de marché actualisées, nous améliorons la distribution aux actionnaires en portant le rachat d'actions pour 2022 à 2,4 milliards d'euros.'