Eni: 1ère expédition du GNL depuis Coral South au Mozambique

(CercleFinance.com) - Opérateur délégué du projet Coral South, Eni fait savoir qu'une première expédition de gaz naturel liquéfié (GNL) produit à partir du champ gazier Coral, dans le eaux ultra-profondes du bassin de Rovuma (au large du Mozambique), a quitté la zone depuis le Coral South FLNG, soit une unité flottante (un navire) de production, de stockage et de déchargement de gaz naturel liquéfié.



Pour le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, il s'agit d'une 'nouvelle étape importante dans la stratégie d'Eni visant à tirer parti du gaz en tant que source pouvant contribuer de manière significative à la sécurité énergétique de l'Europe, également grâce à la diversification croissante des approvisionnements, tout en soutenant une transition juste et durable'.



'Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour assurer la valorisation en temps voulu des vastes ressources gazières du Mozambique ', a-t-il ajouté.



Coral Sul FLNG a une capacité de liquéfaction de gaz de 3,4 millions de tonnes par an et produira du GNL à partir des 450 milliards de mètres cubes de gaz du réservoir Coral.







