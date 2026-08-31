Engine Capital ferait pression sur EPAM pour qu'elle procède à des rachats d'actions ou à une cession, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif activiste Engine Capital détient une participation de 1,5 % dans EPAM Systems

EPAM.N et fait pression sur l'éditeur de logiciels pour qu'il augmente ses rachats d'actions ou envisage une cession, suite à la chute du cours de l'action provoquée par les craintes d'un bouleversement lié à l'intelligence artificielle, a déclaré une source proche du dossier.