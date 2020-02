Engie : Xavier Bertrand reproche au gouvernement de vouloir démanteler l'entreprise

La patronne de la société, Isabelle Kocher, qui était, selon l'ancien ministre, la "garante du fait qu'il n'y aurait pas de démantèlement", risque d'être débarquée lors d'un conseil d'administration exceptionnel.

L'ancien ministre et président (ex-LR) du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand, le 27 septembre 2019. ( CHAM / VALENTIN FLAURAUD )

La seule femme dirigeante du CAC 40, la patronne d'Engie, Isabelle Kocher "s'oppose à tout démantèlement de cette entreprise et elle était la garante du fait qu'il n'y aurait pas de démantèlement. Je pense que son départ, l'arrière-pensée, la manipulation qu'il y a derrière tout ça, c'est que Engie soit démantelé ", a déclaré jeudi 6 février sur franceinfo le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand. "Ce que je reproche au chef de l'État, c'est de laisser faire", a ajouté l'ancien ministre qui s'exprimait au sujet de l'éventuel départ d'Isabelle Kocher de la tête du groupe. La directrice générale du géant de l'énergie risque d'être débarquée ce jeudi lors d'un conseil d'administration exceptionnel .

"Madame Kocher avait dit très clairement qu'elle s'opposerait au démantèlement. Les représentants du personnel qui savent combien et comment cette entreprise s'est transformée, refusent aussi ce démantèlement", a poursuivi Xavier Bertrand qui estime que la patronne du groupe risque de payer son opposition au démantèlement. Pour l'ancien ministre, l'objectif des actionnaires de l'entreprise est purement financier. " Ce que je reproche aujourd'hui au chef de l'État, c'est de laisser faire parce que s'il y a démantèlement (...) s'il y a une vente d'une partie des activités d'Engie (...) ça fait monter le cours de l'action et c'est bon pour les actionnaires. Et l'État est le premier actionnaire", a déclaré le président des Hauts-de-France.

Une femme "compétente" qui a "réussi à transformer l'entreprise"

Engie est "un leader mondial français, un leader mondial, maintenant sur la transition énergétique, elle a réussi à transformer l'entreprise et montré qu'il y avait un modèle économique ", a-t-il encore ajouté, regrettant également le possible départ de la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. "On va avoir un CAC 40 totalement masculin en 2020. Ça ne pose problème à personne ? Ça pose un problème ! Même si pour madame Kocher le vrai sujet, ce n'est pas que ce soit une femme ou un homme, c'est qu'elle est compétente ", s'est insurgé l'ancien ministre.

Le départ d'Isabelle Kocher est désormais probable dans la mesure où elle fait face à l'hostilité d'une majorité d'administrateurs , a jugé une source proche du dossier. Les administrateurs indépendants siégeant au conseil ne lui sont pas favorables, a précisé une autre source, évoquant un "problème de confiance" avec la dirigeante.

L 'État, actionnaire à hauteur de près de 24% du groupe , est aussi présent au conseil avec plusieurs représentants et sa voix pourra être déterminante. Le gouvernement n'a pour l'instant pas pris position publiquement sur le sort de Mme Kocher, mais s'est bien gardé de la soutenir explicitement. La décision sera prise "uniquement et exclusivement au regard de (...) critères économiques", a assuré mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "L'État se positionnerait en fonction d'une vision globale", a assuré jeudi Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à la Transition écologique.