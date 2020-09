Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie veut un prix supérieur pour toute OPA de Veolia sur Suez-Clamadieu Reuters • 04/09/2020 à 08:43









PARIS, 4 septembre (Reuters) - Une offre d'achat de Veolia VIE.PA sur son concurrent Suez SEVI.PA devra se faire à un prix supérieur à celui de l'offre actuelle, a déclaré vendredi le président du conseil d'Engie ENGIE.PA , Jean-Pierre Clamadieu. Le dirigeant d'Engie, qui détient une participation de 32% dans Suez, estime que la simplicité et la rapidité de l'offre de Veolia sur la participation dans Suez sont des atouts mais que "le compte n'y est pas", a-t-il dit sur BFM Business. Veolia a proposé dimanche de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez - soit 29,9% pour 15,50 euros par action, représentant un montant de 2,9 milliards - en prévoyant ensuite une offre sur le reste du capital du numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets. (Benjamin Mallet et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.17% SUEZ Euronext Paris +0.94% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.42%