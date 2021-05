Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : vers un re-test des 12E, sinon chute vers 11,43E ? Cercle Finance • 11/05/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Engie décroche en 'gap' sous 12,56E et s'achemine vers un re-test des 12E (11,96E pour être précis, l'ex-plancher du 24 mars). En cas d'enfoncement, Engie reviendrait tester le support majeur des 11,43E du 5 mars (c'est également le support oblique ascendant long terme).

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -3.68%