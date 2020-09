Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : Veolia relève son offre à 18 E pour les 29,9% de Suez Cercle Finance • 30/09/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Veolia a décidé d'améliorer sa proposition afin de présenter la meilleure offre possible en vue de la délibération du conseil d'Engie de ce jour. Veolia améliore le prix de sa proposition d'acquisition des 29,9% de Suez auprès d'Engie en le portant à 18 E par action (coupon attaché). Veolia a pris l'engagement dans le cas où il prendrait le contrôle de Suez de maintenir l'ensemble de l'emploi des salariés en France. Veolia s'engage également à intégrer des cadres exécutifs de Suez dans les instances de direction. Après l'acquisition du bloc de 29,9% de Suez auprès d'Engie, Veolia ne déposera une offre publique portant sur 70,1% du capital de Suez qu'à la condition qu'elle soit amicale. Veolia déclarera que son intention de déposer une offre publique sera conditionnée à une recommandation favorable du conseil d'administration de Suez.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.49%