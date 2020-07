Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : vente de parts dans un portefeuille de renouvelables Cercle Finance • 02/07/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature d'un accord avec Hannon Armstrong pour lui vendre 49% de participations dans un portefeuille de 2,3 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables. Il gardera le contrôle d'une partie du portefeuille et continuera d'assurer la gestion des actifs. Le groupe énergétique précise que le portefeuille concerné comprend 13 projets (neuf projets éoliens terrestres pour 1,8 MW et quatre solaires pour 0,5 MW) situés dans des zones-clés pour le marché des États-Unis. Hannon Armstrong deviendra propriétaire de 49% des projets éoliens en service, qui représentent au total 663 mégawatts (MW). Les projets restants (1,6 GW), qui sont en cours de construction, seront intégrés au partenariat dès leur mise en service.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.75%