Engie : va développer 2GW de capacités renouvelables au Chili

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé hier soir le développement de 2GW de capacités renouvelables ainsi que la fin de la production électrique au charbon d'ici 2025 au Chili, une initiative qui s'inscrit dans l'ambition du Groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard. Al'issue d'une rencontre virtuelle entre Sebastian Piñera, président du Chili, et Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, le groupe a réaffirmé son engagement de fermer six unités (soit 0,8GW) alimentées au charbon et de convertir les trois unités les plus récentes (soit 0,7GW) au gaz ou à la biomasse d'ici 2025. A ce jour, 0,6GW - sur les 2GW d'énergies renouvelables promis - est déjà en construction. Le plan complet prévoit un investissement de 1,5 milliard d'euros d'ici 2025. Il devrait permettre à l'entreprise française de réduire de 80% les émissions de CO2 de ses activités de production d'énergie au Chili d'ici 2026, assure Engie.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.31%