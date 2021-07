Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : un contrat d'énergie verte conclu avec Umicore Cercle Finance • 08/07/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé jeudi avoir signé un contrat avec Umicore portant sur l'approvisionnement en électricité renouvelable d'une usine polonaise appartenant au groupe belge. Ce nouveau site du spécialiste de la technologie des matériaux, situé à Nysa, est la première usine d'Europe à produire des matériaux pour cathode, un composant-clé des batteries Li-Ion utilisées dans les véhicules électriques. Aux termes de l'accord, Engie fournira de l'énergie verte à partir de sa ferme éolienne existante de Pagow, à 80 km de Nysa, une installation en service depuis 2012.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.35%