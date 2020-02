Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-Un conseil convoqué jeudi pour trancher sur Kocher-source Reuters • 05/02/2020 à 11:50









PARIS, 5 février (Reuters) - Un conseil d'administration extraordinaire d'Engie ENGIE.PA est convoqué jeudi pour décider de l'avenir de la directrice générale du géant de l'énergie, Isabelle Kocher, a-t-on appris mercredi de source proche du conseil. Selon le quotidien Les Echos, qui ne cite pas ses sources, Isabelle Kocher "ne devrait pas être renouvelée" et le président du conseil d'Engie Jean-Pierre Clamadieu "devrait assurer la direction générale par intérim en attendant de lui trouver un(e) successeur(e)". La source interrogée par Reuters a de son côté précisé que le conseil d'administration d'Engie se réunirait après la tenue d'un comité des nominations du groupe. Un porte-parole d'Engie n'a pas souhaité commenter ces informations. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.28%