Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie : teste du support des 14,3E, les 14E se rapprochent information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Engie vient de valider la cassure les 15E (plancher d'ouverture du 2 mai),puis des 14,6E de fin février : le titre teste à présent le support des 14,3E de mi-février.

En cas de pullback sous 14,3E, Engie retrouverait rapidement un bon soutien avec le support majeur des 14E des 13 juin et 3 octobre 2023 puis le 9 février 2024.





Valeurs associées ENGIE 14.28 EUR Euronext Paris -1.65%