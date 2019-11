Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : système de stockage d'énergie sur l'île de Lifou Cercle Finance • 27/11/2019 à 09:18









(CercleFinance.com) - Engie EPS, filiale d'Engie, annonce la mise en service d'un système de stockage de 5 MWh dans le cadre du projet 'Lifou 100% énergie renouvelable 2020' développé par EEC Engie, autre filiale d'Engie et principal fournisseur d'énergie de Nouvelle-Calédonie. Cette unité de stockage fournira à l'île de Lifou 100% d'énergie verte pendant plusieurs heures par jour et stockera l'excédent d'énergie fournie par les centrales solaires et éoliennes pour la restituer au réseau en fonction des besoins. Le système de gestion de l'énergie innovant permettra également d'éteindre les générateurs diesel de l'île lorsque la demande en énergie sera entièrement couverte par la production solaire ou éolienne, sans aucun risque pour la stabilité du réseau.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.46%