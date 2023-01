Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: succès de l'opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé hier soir avoir finalisé, le 22 décembre, son opération d'actionnariat salarié Link 2022 avec près de 26.000 salariés souscripteurs dans 21 pays.



La souscription totale s'élève à 170 millions d'euros pour un volume de 16,4 millions d'actions et porte le taux d'actionnariat salarié à près de 4%.



' Ce plan a connu un franc succès avec un volume de demandes dépassant les enveloppes prévues pour l'opération. Au total, c'est près d'un salarié sur trois dans le monde et 43% des collaborateurs en France qui ont souscrit à l'opération ', souligne la société qui y voit ' un acte d'adhésion et d'engagement fort de [ses] équipes.



Au regard de ce succès, Engie compte renouveler ce type d'opération d'actionnariat mondial tous les 2 ans à compter de 2022.







