Engie, Spie, TotalEnergies, VusionGroup... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Bigben

Au deuxième trimestre, clos fin septembre de l'exercice 2024-25, Bigben Interactive a enregistré une croissance de ses revenus de 20,8% à 78 millions d'euros. Nacon Gaming affiche un chiffre d'affaires en hausse de 38,5% à 44,7 millions d'euros grâce à l'activité Catalogue (nouveaux jeux) : 14,9 millions d'euros en hausse de 98,5%. Bigben audio-video/telco a réalisé un chiffre d'affaires de 33,2 millions d'euros, en progression de 3,1%.

Engie

Le groupe OCP et Engie ont signé un partenariat stratégique visant à accélérer la transition énergétique du groupe OCP et contribuer activement à celle du Royaume du Maroc. Ce Joint Development Agreement ("JDA") représente une étape majeure permettant de lancer plusieurs projets ambitieux d'énergie renouvelable, de stockage d'énergie, d'hydrogène et d'ammoniac verts, d'infrastructures électriques et de dessalement durable, mais aussi de déployer un agenda de Recherche & Innovation (R&I) autour de ces thématiques.

Fountaine Pajot

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce un chiffre d'affaires annuel en hausse de 26,9% à 351,3 millions d'euros (+17% à périmètre constant). Cette performance a été "portée par la croissance des volumes et des prix". Le groupe poursuit son développement à l'international avec 90% des ventes réalisées à l'export. L'Europe reste le principal marché avec 45% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord (18%). Face à un marché attentiste, le groupe déploie une stratégie produits "ambitieuse" sur 3 ans.

Neoen

Neoen annonce qu'il lui aura fallu moins de 18 mois pour faire construire et mettre en service la première tranche de Collie Battery. D'une puissance de 219 MW / 877 MWh, cette batterie est située à proximité de la ville de Collie, dans le sud-ouest de Western Australia. Elle est actuellement la plus grande de l'Etat. Il s'agit du premier actif de Neoen raccordé au réseau électrique de la côte ouest australienne, le South-West Interconnected System (SWIS).

SMCP

Le chiffre d'affaires de SMCP s'élève à 293 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,9% en organique par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 : 295 millions d'euros. Sur ce trimestre, la croissance des ventes est de 3,1% en organique hors Chine, avec une bonne résilience des ventes en Amérique et en Europe (malgré un effet négatif des Jeux Olympiques sur le commerce à Paris). Son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois ressortent à de 878 millions d'euros, en baisse de 2,7% en organique par rapport à la même période en 2023 de 905 millions d'euros.

Spie

Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de Elektromontaż-Poznań S.A. Avec cette acquisition, Spie renforce sa part de marché dans le domaine de la technologie du bâtiment sur les services électriques et mécaniques en Pologne, tout en élargissant son portefeuille de compétences et sa base clients. Spie prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce que le puits d'exploration Harald East Middle Jurassic (HEMJ-1X) a découvert de nouvelles ressources de gaz à condensat dans le champ d'Harald, en mer du Nord danoise. Situé en offshore conventionnel, à 250 kilomètres de la côte ouest du Danemark, le puits HEMJ-1X a été foré dans la partie Est du champ d'Harald et a rencontré 48 mètres de gaz à condensat dans un réservoir de bonne qualité. Le puits HEMJ-1X sera immédiatement raccordé à la plateforme d'Harald et devrait commencer à produire avant la fin de l'année via les infrastructures existantes de Harald et Tyra.

Vinci

L’Autorité des transports de Chicago a retenu le groupement d’entreprises constitué de Vinci Construction Grands Projets (40%) et de Walsh Construction Company basée à Chicago (60%) pour réaliser l’extension de la Red Line du métro. Ce contrat, d’une valeur de 2,78 milliards de dollars (2,49 milliards d’euros), recouvre la conception et la construction de 9 km d’extension de la ligne dont 6,4 km de section aérienne. Il s’y ajoute la réalisation de quatre nouvelles stations, entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VusionGroup

VusionGroup a confirmé ses objectifs annuels lors de la publication de ses revenus du troisième trimestre. Le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique anticipe un chiffre d'affaires en données ajustées de 1 milliard d'euros et une amélioration de la rentabilité. La marge d'Ebitda ajusté est attendue en croissance de 100 à 200 points de base sur l’ensemble de l’année. Après une génération de free cash-flow positive au premier semestre, le groupe a confirmé cette trajectoire positive au second semestre.