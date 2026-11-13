Engie signe un MoU avec Google autour d'un projet de "data center"

Engie SA ENGIE.PA :
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ET GOOGLE ONT SIGNÉ UN MOU AFIN D’IDENTIFIER DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES POUR LE PROJET DE DATA CENTER ENVISAGÉ PAR GOOGLE PRÈS DE CHÂTEAUROUX
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APPORTERA SON EXPERTISE À L’ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ CONTRIBUANT AINSI À LA CONCERTATION MENÉE DANS LE CADRE DE LA CNDP
Texte original tinyurl.com/mry6pz97
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(Rédaction de Gdansk)
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