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Engie signe un MoU avec Google autour d'un projet de "data center"
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 11:33

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Engie SA ENGIE.PA :

  • ET GOOGLE ONT SIGNÉ UN MOU AFIN D’IDENTIFIER DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES POUR LE PROJET DE DATA CENTER ENVISAGÉ PAR GOOGLE PRÈS DE CHÂTEAUROUX

  • APPORTERA SON EXPERTISE À L’ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ CONTRIBUANT AINSI À LA CONCERTATION MENÉE DANS LE CADRE DE LA CNDP

Texte original tinyurl.com/mry6pz97

Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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