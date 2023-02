Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: signature d'un PPA avec iliad information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 09:32









(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature avec iliad d'un premier Power Purchase Agreement (PPA) hors site en France, afin de soutenir le développement de nouvelles capacités d'énergies renouvelables dans les trois pays où iliad opère.



Selon les termes du contrat, l'opérateur de télécommunications achètera au groupe énergétique pendant 15 ans l'électricité et les garanties d'origine qui seront produites par la centrale photovoltaïque de Labrit, dans les Landes.



Avec près de 60.000 panneaux photovoltaïques, cette ferme solaire aura une production d'électricité estimée de plus de 20 GWh par an, soit la consommation électrique induite par l'utilisation du réseau par plus d'un million d'abonnés d'iliad en France.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.33%