Engie : se repositionne pour une croissance de long-terme

(CercleFinance.com) - Engie annonce aujourd'hui un 'repositionnement' pour 'une croissance de long-terme et durable'.

Le groupe vise un objectif 'net zéro carbone' en 2045 et compte porter sa croissance dans les Renouvelables à 4 GW chaque année entre 2022 et 2025 puis à 6 GW chaque année entre 2026 et 2030.

Le groupe annonce aussi une simplification de son activité avec le passage de 25 Business Units à 4 Global Business Units, offrant davantage de 'rigueur dans l'exécution'.

La création de 'BRIGHT', présenté comme 'nouveau leader dans les services multi-techniques' serait aussi 'en bonne voie' et permettra, à terme, à Engie de viser une forte croissance à un chiffre.

D'ici 2023, le groupe devrait réaliser entre 9 et 10 MdsE de cessions et entre 15 et 16 MdsE d'investissements de croissance.

' Nous repositionnons Engie pour être en capacité de saisir les importantes opportunités de croissance sur nos marchés. Le Groupe est pleinement engagé dans son rôle de leader de la transition énergétique, avec des priorités claires, une approche industrielle et un focus sur l'excellence opérationnelle et les résultats', commente Catherine MacGregor, la directrice générale.