(CercleFinance.com) - Engie se hisse vers 14,5E et se trouve à 2 doigts de retracer son zénith des 14,57E du 10/02.

En cas de franchissement, le principal objectif demeure le comblement du 'gap' majeur des 14,92E du 6 mars 2020... qui coïncide avec la zone de résistance de la seconde décade d'octobre 2019.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.92%