ENGIE : sa patronne Isabelle Kocher sur un siège éjectable

(AOF) - Engie envisage de se séparer de sa patronne Isabelle Kocher, affirme BFM Business citant plusieurs sources proches du groupe, et son conseil d'administration devrait décider de son avenir en tout début d'année. Le prochain conseil d'administration, qui se tiendra le 17 décembre, pourrait être houleux. Le mandat d'Isabelle Kocher s'achève en mai prochain. Les administrateurs lui reprocheraient de ne pas être assez opérationnelle et impliquée dans l'exécution de sa stratégie. Elle s'opposerait également à la scission des infrastructures gazière, une opération souhaitée par le conseil.

