Engie : révise à la hausse ses prévisions 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est établi à 46,9 milliards d'euros sur 9 mois, en croissance de 18,3 % en brut et 20,6 % en organique. L'EBITDA s'inscrit à 7,6 milliards d'euros, en hausse brute de 22,7 % et de 26,7 % en organique. L'EBIT, qui s'est élevé à 4,1 milliards d'euros, a enregistré une hausse brute de 49,6 % (57,5 % en organique). Le Cash Flow From Operations s'établit à 5,3 milliards d'euros, en hausse de 1,0 milliard d'euros par rapport aux neuf premiers mois 2020. Cette augmentation est principalement due à la croissance de l'EBITDA. Engie prévoit désormais un résultat net récurrent part du Groupe compris entre 3,0 et 3,2 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'EBITDA 2021 comprise entre 10,8 et 11,2 milliards d'euros et d'EBIT comprise entre 6,1 et 6,5 milliards d'euros.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.12%