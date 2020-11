Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : réussite d'un test de stockage d'énergie à Singapour Cercle Finance • 04/11/2020 à 08:46









(CercleFinance.com) - Engie annonce la réussite du test d'acceptation pour le système de stockage d'énergie basé sur l'hydrogène situé sur le site de décharge de Semakau, à Singapour. Ce projet de micro-réseau hybride représente la plus grande plateforme de test et de recherche construits en zone tropicale. ' Le système de stockage d'énergie installé à Semakau est l'exemple le plus récent d'une application réussie de la technologie exclusive d'Engie EPS basée sur l'hydrogène. Cette réussite montre encore une fois l'énorme potentiel de nos solutions. Forts de nos 15 ans d'expérience dans les systèmes à hydrogène, nous pouvons maintenant les développer dans toutes les régions du monde, y compris dans des zones tropicales ' a déclaré Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d'Engie EPS.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -2.03%