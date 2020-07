Engie : résultat net récurrent semestriel divisé par deux

(Crédits photo : Flickr - Claude Falguiere )

(CercleFinance.com) - Engie dévoile au titre du premier semestre 2020 un résultat net récurrent part du groupe divisé par deux à 0,7 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 30,8% (-29,3% en organique) à 2,2 milliards.

L'EBITDA s'établit à 4,5 milliards d'euros, en recul de 15,8% en brut et de 14% en organique, pour un chiffres d'affaires de 27,4 milliards, en baisse de 9,3% en brut et de 8,8% en organique, baisse due notamment à la crise de la Covid-19 et au climat chaud.

Engie prévoit pour l'année 2020 un résultat net récurrent part du groupe compris entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros, objectif qui repose sur une fourchette indicative d'EBITDA de neuf à 9,2 milliards et un ROC entre 4,2 et 4,4 milliards.