Engie : résultat net récurrent pdg en hausse de 67%

(CercleFinance.com) - Engie publie un chiffre d'affaires de 31,3 MdsE au titre du premier semestre, soit une hausse organique de 16,7% par rapport à la même période un an plus tôt. L'EBITDA semestriel ressort à 5,4 MdsE (+23,1% de hausse organique) tandis que l'EBIT progresse de 44,4%, à 3,1 MdsE. Le résultat net récurrent part du groupe s'établit à 1,4 MdE, en hausse organique de 67% par rapport au 1er semestre 2020. Compte tenu de ces performances, Engie révise à la hausse sa guidance 2021 et vise désormais un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,5 et 2,7 MdsE, un objectif qui repose sur un EBITDA évoluant entre 10,2 et 10,6 MdsE et un EBIT entre 5,5 et 5,9 MdsE. Engie maintient par ailleurs son objectif de 9 à 10 MdsE de cessions pour simplifier le Groupe à un rythme soutenu entre 2021 et 2023. Pour l'exercice 2021, Engie prévoit désormais des cessions pour environ 2,5 MdsE.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.19%