Engie : résultat net part du Groupe stable en 2019

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 60,1 milliards d'euros, en hausse de 5,4 % en brut et de 4,1 % en organique. L'Ebitda s'élève à 10,4 milliards d'euros, en hausse de 6,8 % en brut et de 8,1 % en organique. Le résultat opérationnel courant après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence s'élève à 5,7 milliards d'euros, en hausse de 11,1 % en brut et de 14,4 % en organique. Le résultat net récurrent part du Groupe des activités poursuivies s'élève à 2,7 milliards d'euros, contre 2,5 milliards d'euros en 2018. Le résultat net part du Groupe ressort à 1,0 milliard d'euros en 2019. ' Il est stable d'une année sur l'autre, en raison de l'augmentation du résultat net récurrent et des plus-values de cession ' indique le groupe. Engie prévoit pour 2020 un résultat net récurrent part du Groupe compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'EBITDA de 10,5 à 10,9 milliards d'euros et de ROC de 5,8 à 6,2 milliards d'euros. Pour 2022, Engie prévoit un taux de croissance annuel moyen du résultat net récurrent part du Groupe compris entre 6 et 8 % (soit entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros).

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.41%