Engie: résiste bien après deux analyses positives

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli que de 0,6% alors que le CAC perd près de 1,7% après l'annonce de ses résultats et prévisions.



Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Engie, avec un objectif de cours relevé de 16,5 à 18 euros après que Engie a publié vendredi des résultats semestriels supérieurs aux attentes d'Oddo BHF.



Ainsi, l'EBIT incluant le nucléaire est ressorti en baisse à 6 393 ME (-8%) au-dessus des attentes de l'analyste (5 994 ME) et le résultat net récurrent part du groupe s'est établi à 3,8 MdE (-6,1%) contre 3 291 ME attendus par Oddo BHF.



'Toutes les divisions ont affiché des résultats en ligne ou supérieurs à nos attentes', reconnaît le broker qui relève ses estimations sur le renouvelable, la génération Flexible et le Retail sur la base des performances observées au S1.



'Notre hypothèse d'EBIT (hors nucléaire) est ainsi relevée à 8547 ME (vs 7960 ME précédemment) dans la nouvelle guidance 8.2-9.2 MdsE', conclut le bureau d'analyses.



Oddo BHF estime que Engie est actuellement valorisé avec une décote de 20% vs indice sur la base de ses résultats normalisés (2026).



Engie a fait part également d'une révision à la hausse de ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Le groupe énergétique vise désormais en 2024, un résultat net récurrent part du groupe de 5 à 5,6 milliards d'euros (et non plus de 4,2 à 4,8 milliards).



UBS indique que cette révision à la hausse des prévisions pour 2024 n'est pas prise en compte par le consensus et UBSe. Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 17 E.



'Engie relève ses prévisions pour 2024 sur la base de performances commerciales et de revenus d'intérêts positifs. Le groupe envisage des opportunités de croissance interne dans les réseaux d'électricité' indique UBS.





