ENGIE reporte un EBITDA stable, réduit ses investissements de maintenance

12 mai (Reuters) - ENGIE SA ENGIE.PA : * EBITDA AU T1 EUR 3,1 MDS VERSUS EUR 3,1 MDS IL Y A UN AN * FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION À LA FIN DU T1 EUR 0,2 MDS VERSUS EUR 0,1 MDS IL Y A UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 16,5 MDS VERSUS EUR 17,1 MDS IL Y A UN AN * DETTE NETTE FINANCIÈRE À LA FIN DU T1 EUR 27,9 MDS * A AFFINÉ SON OBJECTIF DE SÉLECTIVITÉ GÉOGRAPHIQUE EN DÉCIDANT DE SE RETIRER DE PLUS DE 25 PAYS D'ICI 2021 * AU 31 MARS 2020, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT S'ÉLÈVE À 1,9 MILLIARD D'EUROS, EN BAISSE DE 6,6 % EN BRUT ET DE 2,1 % EN ORGANIQUE * LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19 A UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR CERTAINES ACTIVITÉS D'ENGIE ET SUR SES CLIENTS * COVID-19 : L'IMPACT SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU GROUPE RESTE À CE STADE NON QUANTIFIABLE ET DÉPENDANT D'HYPOTHÈSES QUANT À LA DURÉE ET AU PROFIL DE CETTE CRISE * UNE POSITION DE LIQUIDITÉ SOLIDE, SUPÉRIEURE À 19 MILLIARDS D'EUROS, A ÉTÉ ATTEINTE * COVID-19 : LES INVESTISSEMENTS DE MAINTENANCE SONT RÉDUITS OU REPORTÉS Texte original: https://bit.ly/2YTwGRS Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Gdansk Newsroom)

