Engie : repasse en force les 11,45E, en apparence seulement

(CercleFinance.com) - Engie repasse en force les 11,45E (ex-plancher du 12/04) malgré la distribution d'un dividende de 0,85E (soit 7% de rendement).

Ajusté du dividende, le cours serait de 11,25E: le titre reste donc bien ancré dans un étroit corridor 10,60/11,6E depuis 2 mois, aucune tendance ne se dégage.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.53%