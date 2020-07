Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : renforcement au capital de TAG au Brésil Cercle Finance • 21/07/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - Engie annonce que son offre conjointe avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a été retenue dans le cadre du processus de désinvestissement mené par Petrobras pour ses 10% de participation restants dans Transportadora Associada de Gás (TAG). La valeur de cette opération à la clôture s'élève à un milliard de réales brésiliens, soit environ 160 millions d'euros. Grâce à cette acquisition, la participation totale d'Engie dans TAG passe à 65% tandis que CDPQ détiendra les 35% restants. À l'issue de cette transaction, le groupe énergétique français conservera la méthode de consolidation par mise en équivalence actuelle. En outre, il prévoit un impact dette nette d'environ 105 millions d'euros en lien avec cette transaction.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.18%