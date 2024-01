Engie, Renault, Seb... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Affluent Medical annonce la réalisation d'un financement relais de 3,5 millions d'euros auprès de ses principaux actionnaires. Cette medtech en phase clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes précise que ce financement a été réalisé sous la forme d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Les actionnaires participants sont Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos et Hayk Holding.

Eiffage

Eiffage a annoncé que le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'est établi à 3,019 milliards d'euros au 31 décembre 2023, en hausse de 7,1% sur un an. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 31 décembre 2023 une hausse de 2,5% en comparaison avec l'année précédente. Le trafic des véhicules légers croît de 2,8% sur 12 mois, celui des poids lourds de 0,5%. Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction est ressorti à 708 millions d'euros au quatrième trimestre, en augmentation de 6,1%.

Engie

Amazon a signé un contrat d'achat d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement dit CPPA) avec Engie pour 123 Mw de production d'électricité provenant du parc éolien offshore Moray West d'Ocean Winds, au large de l'Ecosse, atteignant ainsi un total de 473 Mw lorsque le site sera opérationnel dans le courant de cette année. Ocean Winds est une joint-venture à 50-50 entre Edpr et Engie dédiée à l'éolien offshore.

Eramet

Charles Nouel, actuellement directeur de la business unit sables minéralisés, est nommé directeur des opérations du groupe Eramet. A ce titre, il sera membre du comité exécutif. Cette nomination sera effective le 1er avril 2024. Il succèdera à Kléber Silva, qui a décidé de quitter le groupe pour saisir une autre opportunité professionnelle. Charles Nouel dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie minière, dont 24 années passées chez Eramet.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, société engagée dans la décarbonation du secteur de la construction, a signé un partenariat structurant pour commercialiser ses ciments décarbonés sans clinker à destination du marché BtoC via le réseau de distribution des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme (du Groupement Les Mousquetaires). Avec 600 points de distribution à travers toute la France, ces enseignes deviennent le premier réseau national à distribuer du ciment décarboné sans clinker.

Lumibird

Le spécialiste des lasers Lumibird, qui a lancé un profit warning en décembre, a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de 203,6 millions d'euros, en hausse de 6,6%. Il a progressé de 7,5% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a confirmé son objectif ajusté mi-décembre 2023 d'une marge d'Ebitda supérieure à 17% à périmètre constant. Les activités Convergent acquises courant 2023, apportent au groupe du chiffre d'affaires sur une nouvelle gamme de lasers à fibre ainsi que des technologies clés dans les semi-conducteurs.

Medesis Pharma

Medesis Pharma annonce avoir "franchi avec succès une étape clé de son étude clinique de phase 2 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer". La biotech développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys, rend également publique la sécurisation d'un nouvel apport en trésorerie de 400000 euros. Il sera finalisé fin février et se fera sur les mêmes principes qu'en décembre 2023.

Media 6

Media 6 a fait part de ses résultats annuels de son exercice 2022-2023. Sur cette période, son résultat net s'élève à 4,10 millions d'euros, contre 515000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du spécialiste du marketing sur le point de vente passe de 82,9 millions d'euros à 98,59 millions d'euros. De son côté, le résultat d'exploitation ressort à 5,6 millions d'euros comparé à 500000 euros sur l'exercice précédent. La trésorerie disponible s'établit à 9,1 millions d'euros contre 10,6 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédent.

Median Technologies

Median Technologies a dégagé en 2023 un chiffre d'affaires à 22,2 millions d'euros, soit un recul de 6,7% contre 23,7 millions d'euros en 2022. La medtech spécialiste des solutions et services d'imagerie précise que son chiffre d'affaires 2023 a été impacté par "la stagnation de la prise de commandes en Chine liée aux confinements Covid au cours du second semestre 2022 et du premier semestre 2023". La société table sur une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du carnet de commandes en 2024, tractée par la reprise en Chine et l'accélération de l'activité aux États-Unis.

Renault

Renault Group a annoncé lundi soir l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère, son "pure player" européen du véhicule électrique et du software, envisagée pour le 1er semestre 2024. Le constructeur considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour servir au mieux les intérêts du groupe, de ses actionnaires et d'Ampere. Renault invoque également des niveaux de cash-flow plus élevés que prévu, et souligne que depuis le 1er novembre 2023, sa filiale "opère de manière autonome", avec des "bénéfices opérationnels et industriels" qu'il constate déjà.

Seb

Seb annonce la construction de son premier hub d'équipement professionnel à Shaoxing, en Chine. Avec un investissement de 60 millions d'euros, ce nouveau hub ultramoderne traduit l'engagement du groupe en faveur d'une croissance durable en Asie. Il s'agit d'un projet qui marque une étape importante dans le renforcement de sa position de leader mondial dans le secteur de l'équipement pour le café professionnel. Le groupe prépare son expansion vers de nouvelles catégories de produits.