Engie: remporte un lot de vente aux enchères au Brésil

(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir remporté un lot lors de la vente aux enchères organisée par l'Agence brésilienne de l'énergie électrique (ANEEL) le vendredi 30 juin.



L'offre gagnante pour le lot 5 offrait un revenu annuel autorisé (RAP) final de 249,3 millions de BRL$ (soit environ 48 ME).



Le contrat de concession, d'une durée de 30 ans, couvre l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la maintenance de 1 006 kilomètres de lignes de transport d'électricité dans les États de Bahia, Minas Gerais et Espírito Santo, afin de répondre à la demande de flux d'énergie générée par des sources renouvelables dans la région du Nord-Est vers la région du Sud-Est.



Tout en renforçant la présence d'Engie dans ce pays clé pour le Groupe, cette opération permettra également la création d'environ 5 000 emplois directs pendant la phase de construction.





