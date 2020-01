Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : remporte un contrat important au Brésil Cercle Finance • 23/01/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir remporté l'appel d'offres lancé par Sterlite pour un projet de concession de 30 ans au Brésil. Le projet comprend la construction, l'exploitation et la maintenance d'une ligne de transport d'électricité de 1 800 km, d'une nouvelle sous-station et l'extension de 3 autres sous-stations dans le nord du Brésil. La construction devrait débuter en 2020. Le coût total de l'investissement dans le projet devrait s'élever à 750 millions d'euros. Il s'agit du deuxième projet de transport d'Engie au Brésil. ' Engie confirme ainsi sa position d'acteur majeur dans le secteur des infrastructures électriques en Amérique latine, avec près de 3 000 km de lignes déployées d'ici 2022 au Brésil et 2 200 km déjà déployés au Chili ' indique le groupe.

