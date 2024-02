Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats 2023, Engie indique relever ses objectifs pour l'année 2024, visant désormais un résultat net récurrent part du groupe entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros, ainsi qu'un EBIT hors nucléaire entre 7,5 et 8,5 milliards.



Au titre de l'exercice écoulé, le groupe énergétique a réalisé un résultat net récurrent part du groupe de 5,4 milliards d'euros et un EBIT hors nucléaire de 9,5 milliards, en croissances de respectivement de 2,7% et 18,3% en organique.



'Ces résultats témoignent des progrès réalisés dans l'exécution de notre stratégie et confirment notre capacité à évoluer dans un environnement de volatilité sur les marchés de l'énergie', commente sa directrice générale Catherine MacGregor.



Pour l'année 2023, le conseil d'administration propose de distribuer 65% du résultat net récurrent part du groupe, représentant un dividende de 1,43 euro par action. Cette proposition sera soumise à l'AG du 30 avril prochain.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.55%