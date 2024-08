Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Compte tenu des solides performances financières enregistrées au premier semestre 2024 'dans un contexte de retour à la normale des conditions de marché', Engie fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs pour l'ensemble de l'année.



Le groupe énergétique vise désormais en 2024, un résultat net récurrent part du groupe de cinq à 5,6 milliards d'euros (et non plus de 4,2 à 4,8 milliards) et un EBIT hors nucléaire de 8,2 à 9,2 milliards (contre 7,5 à 8,5 milliards attendus auparavant).



Sur les six premiers mois de 2024, Engie affiche un résultat net récurrent part du groupe de 3,8 milliards d'euros et un EBIT hors nucléaire de 5,6 milliards, en baisses organiques respectives de 5,9% et 16,3%, avec une base de comparaison 'particulièrement élevée'.



A 37,5 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a reculé de 20,4% en organique, le groupe revendiquant toutefois, dans ses activités renouvelables, plus d'1 GW de capacités additionnelles ajoutées sur le semestre et 6,9 GW en cours de construction à fin juin.





