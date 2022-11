Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie relève son objectif 2022 de résultat net part du groupe information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 09:15









engie (crédit photo : Flickr / C. Falguiere ) (CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Engie indique relever ses objectifs 2022 pour viser désormais un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) de 4,9 à 5,5 milliards d'euros, sur la base de fourchettes indicatives d'EBITDA de 13,2-14,2 milliards et d'EBIT de 8,5-9,5 milliards. Le groupe énergétique réaffirme par ailleurs sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65 à 75% du RNRpg et un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période allant de 2021 à 2023. A fin septembre, Engie revendique un EBIT en croissance de 84,4% à 7,3 milliards d'euros et un EBITDA en progression de 47,7% à 10,7 milliards, pour un chiffre d'affaires en hausse de 85,3% à 69,3 milliards d'euros (+82,9% en organique). L'EBIT sur la période a bénéficié d'une contribution importante des activités de GEMS 'dans des conditions de marché sans précédent', ainsi que d'effets timing favorables dans les activités de fourniture d'énergie et d'infrastructures.



Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.82%